Вашингтон, 30 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Американские политики от Республиканской партии обсуждают предложение о повышении минимального возраста для покупки огнестрельного оружия до 21 года, сообщает 30 мая Fox News.

Оружие США

Дискуссия об ужесточении оружейных законов встала на повестке дня в США после серии массовых расстрелов. В результате последнего такого инцидента, который произошёл в начальной школе в Техасе, погибли 19 детей.

«Я думаю, что необходимость повысить возрастной лимит до 21 года для покупки оружия не вызывает сомнений. Если вы вспомните о стрельбе в Паркленде, о стрельбе в Буффало, то там стрелки были моложе 21 года», — сказал республиканец Адам Кинзингер в интервью для ABC News.

«Мы знаем, что человеческий мозг созревает в возрасте от 18 до 21 года. Совсем недавно, не моргнув глазом, мы повысили возрастной лимит до 21 года для покупки сигарет. Я думаю, что и в этом вопросе в конечном итоге мы должны прийти к этому», — добавил он.

Ранее активисты обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой принять решительные меры и ограничить доступ к оружию на фоне стрельбы в начальной школе в Техасе. Активисты призвали главу Белого дома назначить человека, который будет курировать вопросы борьбы с насилием и стрельбой. Байдена также попросили издать указ, который предусматривает проверку биографии покупателей огнестрельного оружия.

Между тем администрация Джо Байдена настояла на том, что вопрос об ужесточении оружейных законов должен рассматривать Конгресс.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии в Сенате США готовы заблокировать законопроект Демократической партии по борьбе с внутренним терроризмом, предложенный в качестве ответа на массовую стрельбу. Это связано с глубинным межпартийными расхождениями в вопросе о праве на владение оружие.