Донецк, , 19:00 — REGNUM Некоторым украинским нацистам, находящимся сейчас в плену, в том числе и сдавшимся на заводе «Азовсталь», грозит смертная казнь как высшая мера наказания, заявил 30 мая агентству «Интерфакс» министр юстиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко.

Казнь

Он подчеркнул, что решения будут приниматься в правовом поле на основании Уголовного кодекса ДНР.

«Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР — это смертная казнь», — цитирует агентство слова Сироватко.

«Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое», — добавил глава Минюста ДНР.

Напомним, с весны 2014 года в республиках Донбасса фиксировались многочисленные факты военных преступлений украинских нацистов в отношении мирного населения и бойцов ополчения, попадавших в украинский плен.

Во время Великой Отечественной войны пособников германских нацистов и военных преступников публично казнили через повешение на центральных площадях городов.

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