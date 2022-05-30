Донецк, 30 мая 2022, 19:00 — REGNUM Некоторым украинским нацистам, находящимся сейчас в плену, в том числе и сдавшимся на заводе «Азовсталь», грозит смертная казнь как высшая мера наказания, заявил 30 мая агентству «Интерфакс» министр юстиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко.
Он подчеркнул, что решения будут приниматься в правовом поле на основании Уголовного кодекса ДНР.
«Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР — это смертная казнь», — цитирует агентство слова Сироватко.
«Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое», — добавил глава Минюста ДНР.
Напомним, с весны 2014 года в республиках Донбасса фиксировались многочисленные факты военных преступлений украинских нацистов в отношении мирного населения и бойцов ополчения, попадавших в украинский плен.
Во время Великой Отечественной войны пособников германских нацистов и военных преступников публично казнили через повешение на центральных площадях городов.
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