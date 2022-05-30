София, , 18:58 — REGNUM В ближайшее время Болгария столкнется с резким ростом цен на основные продукты питания и энергоносители, и подобная тенденция будет сохраняться как минимум несколько лет. Об этом 30 мая на заседании экономического совета правительства Болгарии заявил болгарский вице-премьер, министр финансов страны Асен Василев, передает БНР.

Цены на продукты Uainfo.org

По словам Василева, причиной возможного подорожания является неспособность Украины осуществлять полномасштабный экспорт продовольствия, а также введение Западом дополнительных санкций в отношении России.

Асен Василев «Для решения этих проблем понадобится немало времени, и в течение этого времени болгарам придется столкнуться с большими сложностями».

Тем не менее, в правительстве Болгарии пообещали расширить объемы социальной помощи нуждающимся гражданам, а также увеличить суммы компенсаций для промышленных предприятий.

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