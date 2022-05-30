София, 30 мая 2022, 18:58 — REGNUM В ближайшее время Болгария столкнется с резким ростом цен на основные продукты питания и энергоносители, и подобная тенденция будет сохраняться как минимум несколько лет. Об этом 30 мая на заседании экономического совета правительства Болгарии заявил болгарский вице-премьер, министр финансов страны Асен Василев, передает БНР.
По словам Василева, причиной возможного подорожания является неспособность Украины осуществлять полномасштабный экспорт продовольствия, а также введение Западом дополнительных санкций в отношении России.
Тем не менее, в правительстве Болгарии пообещали расширить объемы социальной помощи нуждающимся гражданам, а также увеличить суммы компенсаций для промышленных предприятий.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии подешевели продукты питания