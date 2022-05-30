Москва, , 18:56 — REGNUM В понедельник, 30 мая, десант добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящий из 30 человек, отправился из Москвы в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям. Новый волонтерский лагерь развернут в Херсоне на этой неделе. Дополнительные 50 активистов отправились в Мариуполь, где сейчас продолжает работу команда волонтеров. Перед выездом все добровольцы прошли специальное обучение в волонтерском центре. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Волонтерская деятельность МГЕР в Мариуполе МГЕР

«С 30 марта наши добровольцы работают на Донбассе — там сейчас находится более 200 волонтеров. Приняли решение расширить масштаб помощи жителям и развернуть новый волонтерский лагерь в Херсонской области. Сегодня туда выехал десант добровольцев, состоящий из 30 человек. Они будут оказывать гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь людям и работать с детьми. Кроме того, еще 50 волонтеров отправились сегодня в Мариуполь. Все активисты перед выездом прошли специальное обучение в нашем волонтерском центре», — рассказал журналистам Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки.