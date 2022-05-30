МГЕР и «Волонтерская Рота» развернут еще один волонтерский лагерь в Херсоне
Москва, 30 мая, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В понедельник, 30 мая, десант добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства», состоящий из 30 человек, отправился из Москвы в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям. Новый волонтерский лагерь развернут в Херсоне на этой неделе. Дополнительные 50 активистов отправились в Мариуполь, где сейчас продолжает работу команда волонтеров. Перед выездом все добровольцы прошли специальное обучение в волонтерском центре. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи беженцам в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки.