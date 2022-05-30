Кострома, 30 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Доход сити-менеджера Костромы Алексея Смирнова за 2021 год составил 3,1 млн рублей, уменьшившись на 318 тысяч рублей по сравнению с 2020 годом. Об этом со ссылкой на финансовые отчёты руководителей администрации областного центра сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Администрация Костромы

Изменений в структуре недвижимости главы не произошло. Он продолжил владеть квартирой площадью 35 квадратных метров, легковым автомобилем «Volvo XC90», прицепом и катером. Вдвоём с супругой чиновник пользуется квартирой площадью 120 квадратных метров и 6 сотками земли. Его коллега — глава Костромы и по совместительству супруг заместителя губернатора Елены Журиной Юрий Журин заработал несколько меньше — 2,6 млн рублей.

Весьма успешным в финансовом плане прошедший год был для заместителя Смирнова Ольги Ворониной, курирующей вопросы правового обеспечения, архитектуры и градостроительства. За год она повысила доходы на 1,6 млн рублей — до 3,5 млн рублей. Ещё более удачливым оказался супруг чиновницы. Он нарастил доходы в 15 раз — с 355 тысяч рублей до 5,5 млн рублей. Состав недвижимости и автомобилей, пребывающих в его собственности, остался прежним.

Замглавы по ЖКХ Анатолий Кошкин, в прошлом — бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2 заработал 2,5 млн рублей. Его предшественник на этой должности — Марк Красильщик, покинувший пост в декабре 2020 года, зарабатывал примерно столько же. В его последней декларации за 2019 год значится доход в размере 2,1 млн рублей.

Временно исполняющая обязанности заместителя главы по образованию Ирина Силакова нарастила доход с 1,4 до 1,7 млн рублей. Первый замглавы Олег Болоховец заработал 1,7 млн рублей (плюс 94 тысячи рублей к 2020 году), заместитель по финансам Илья Смирнов отчитался о доходе в 1,5 млн рублей — на 403 тысячи рублей меньше, чем в 2020 году.