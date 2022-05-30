Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Американские политики от Республиканской и Демократической партий отдают дань памяти погибшим американским солдатам в День поминовения 30 мая, сообщает Fox News.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы вспоминаем мужчин и женщин, заплативших самую высокую цену во имя защиты нашей свободы, — написал в Twitter сенатор-республиканец Тед Круз. — Спасибо вам за вашу службу и самопожертвование. Боже, благослови Америку».

Ожидается, что позднее 30 мая президент США Джо Байден прибудет на Арлингтонское национальное кладбище в штате Вирджиния, откуда обратится к нации.

На днях глава Белого дома, выступая перед журналистами, заявил: «В День поминовения мы вспоминаем патриотов, которые отдали свои жизни, служа Америке, служа свободе и справедливости. Они принесли высшую жертву, защищая нашу Конституцию и демократию. Мы свободны, потому что они были храбры, и сегодня мы живем в свете пламени свободы, которое они отстаивали. Все они герои, и наша нация будет вечно благодарна им».

День поминовения в США — национальный день памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых когда-либо принимали участие Соединённые Штаты, отмечается ежегодно в последний понедельник мая.