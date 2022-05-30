Новосибирск, , 18:55 — REGNUM В Новосибирске создадут рабочую группу по созданию новой концепции размещения наружной рекламы. Об этом сообщили в мэрии города.

Рекламная конструкция Wikipedia.org

«Последние годы в Новосибирске активно ведётся работа по сокращению уличной рекламы — избыточного визуального шума, — уточнили в городской администрации. — Документ должен представить новые правила, архитектурный регламент и схему размещения рекламных конструкций».

Сейчас на улицах Новосибирска размещено 1285 крупных отдельно стоящих рекламных конструкций. В 2021 году было демонтировано 220 штук, за четыре месяца 2022 года — 70.

Отмечается, что большинство рекламных конструкций ликвидировано за счёт средств операторов.

«В Новосибирске перенасыщение рекламными конструкциями. Вопрос в том, какие выработать критерии для её сокращения. Вот мы и договорились о создании специальной рабочей группы», — отметил начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов.

Рабочую группу будут создавать на базе комиссии совета депутатов города по научно-производственному развитию и предпринимательству. В её работе примут участие общественники, исполнительная власть и операторы рекламного рынка.