Махачкала, , 18:54 — REGNUM В Дагестане не ведется никаких действий по насильственному отправлению людей в военкоматы. Вся информация по этому поводу является недействительной. С таким опровержением выступило МВД Дагестана в официальном Telegram-канале.

Призывник Mil.ru

«Распространяемая в сети интернет информация о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют в военкомат молодых мужчин, не соответствует действительности!» — говорится в сообщении.

В МВД потребовали тщательно проверять информацию перед публикацией в СМИ и блогах и не вводить в заблуждение широкие массы общественности.

В МВД также прокомментировали факт, имевший место с таксистом в Махачкале. Его автомобиль остановили для проверки документов. Оказалось, что молодой человек находится в розыске из-за неявки на призывную комиссию.