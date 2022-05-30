Махачкала, 30 мая 2022, 18:54 — REGNUM В Дагестане не ведется никаких действий по насильственному отправлению людей в военкоматы. Вся информация по этому поводу является недействительной. С таким опровержением выступило МВД Дагестана в официальном Telegram-канале.
В МВД потребовали тщательно проверять информацию перед публикацией в СМИ и блогах и не вводить в заблуждение широкие массы общественности.
В МВД также прокомментировали факт, имевший место с таксистом в Махачкале. Его автомобиль остановили для проверки документов. Оказалось, что молодой человек находится в розыске из-за неявки на призывную комиссию.