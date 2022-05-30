Ростов-на-Дону, , 18:51 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об аресте эмигрировавшей бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 30 мая.

Уголовное дело

«30 мая в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елены Хахалевой, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Рассмотрение данного материала назначено на 10 июня 2022 года в 10:00 мск», — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что мера пресечения будет избираться заочно.

ИА REGNUM сообщало, что дело о мошенничестве и служебном подлоге возбуждено после проверки в отношении судьи. Поводом для их проведения стал скандал, связанный с расходами на свадьбу её дочери.

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