Брюссель, , 18:51 — REGNUM Между Россией и Евросоюзом должна сделать выбор Сербия, заявила 30 мая депутат Европейского парламента Виола фон Крамон в интервью сербскому каналу N1.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

По итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем фон Крамон сказала, что Белграду придётся занять одну из сторон, одна из которых — нахождение «в европейской семье».

Заявив, что однозначно считает Сербию европейской страной, окружённой другими странами Евросоюза, фон Крамон сказала, что «в наших общих интересах, чтобы Сербия согласовала свой курс с политикой санкций» против России.

Представитель ЕП заявила также, что Сербии следует перенять «европейские ценности и нормы», добавив, что ЕС не отступит от своих требований к сербской стороне, напротив, будет всё настойчивее.

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