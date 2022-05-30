Брюссель, 30 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Между Россией и Евросоюзом должна сделать выбор Сербия, заявила 30 мая депутат Европейского парламента Виола фон Крамон в интервью сербскому каналу N1.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

По итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем фон Крамон сказала, что Белграду придётся занять одну из сторон, одна из которых — нахождение «в европейской семье».

Заявив, что однозначно считает Сербию европейской страной, окружённой другими странами Евросоюза, фон Крамон сказала, что «в наших общих интересах, чтобы Сербия согласовала свой курс с политикой санкций» против России.

Представитель ЕП заявила также, что Сербии следует перенять «европейские ценности и нормы», добавив, что ЕС не отступит от своих требований к сербской стороне, напротив, будет всё настойчивее.