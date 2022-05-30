Станица Вёшенская, Ростовская область, 30 мая 2022, 18:49 — REGNUM Депутаты Государственной Думы Никита Румянцев и Александр Шолохов («Единая Россия»), а также писатель и общественный деятель Захар Прилепин представили в станице Вёшенская новое издание романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Большая часть тиража будет передана военнослужащим, а также в школы и библиотеки Донбасса.
Ежегодно, с 1985 года, в станице Вёшенская Ростовской области проходит всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвящённый дню рождения М. А. Шолохова — «Шолоховская весна». В этом году праздник запомнился гостям не только разнообразной культурной программой, но и представлением нового романа «Тихий Дон».
Внук писателя Александр Михайлович Шолохов поблагодарил всех собравшихся на церемонии и отметил, что выпуск нового тиража стал возможен только благодаря помощи, оказанной депутатом Госдумы Никитой Румянцевым.
Большая часть тиража в ближайшее время будут передана в библиотеки Донбасса где с ними смогут ознакомиться все желающие. Другая часть выпущенных книг будет передана военнослужащим.
Захар Прилепин, в свою очередь, провёл для собравшихся лекцию, посвященную главным отличиям современных писателей и деятелей культуры от авторов прошлых лет, в которой подчеркнул бесценный вклад Михаила Шолохова в развитие отечественной литературы.