Станица Вёшенская, Ростовская область, , 18:49 — REGNUM Депутаты Государственной Думы Никита Румянцев и Александр Шолохов («Единая Россия»), а также писатель и общественный деятель Захар Прилепин представили в станице Вёшенская новое издание романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Большая часть тиража будет передана военнослужащим, а также в школы и библиотеки Донбасса.

Михаил Шолохов ИА REGNUM

Ежегодно, с 1985 года, в станице Вёшенская Ростовской области проходит всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвящённый дню рождения М. А. Шолохова — «Шолоховская весна». В этом году праздник запомнился гостям не только разнообразной культурной программой, но и представлением нового романа «Тихий Дон».

Внук писателя Александр Михайлович Шолохов поблагодарил всех собравшихся на церемонии и отметил, что выпуск нового тиража стал возможен только благодаря помощи, оказанной депутатом Госдумы Никитой Румянцевым.

Большая часть тиража в ближайшее время будут передана в библиотеки Донбасса где с ними смогут ознакомиться все желающие. Другая часть выпущенных книг будет передана военнослужащим.

«Сейчас происходят такие события, в которые ещё недавно невозможно было поверить. Трудно представить, что в 2022 году мы будем жить в условиях гражданской войны, в условиях 1917 года. Но это так. Я не мог представить, что буду держать в своих руках роман «Тихий Дон» сидя за одним столом с Александром Шолоховым, внуком выдающегося писателя на его Родине, и говорить о том, что я внёс свою маленькую лепту в выпуск этих книг. Их смогут получить все желающие — как военнослужащие, так и жители Донбасса», — рассказал журналистам Никита Румянцев.

«Роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» — уникальное произведение, содержащее в себе ответы на все сегодняшние вопросы. И я очень хочу, чтобы с ним ознакомилось как можно больше людей, чтобы все могли понять, что происходит и как к этому относиться. Что история, рассказанная сто лет назад, снова актуальна. И как бы мы друг к другу не относились, что бы мы сейчас не переживали по отношению друг к другу, но мириться нам придётся. Мир обязательно наступит и этот роман должен поспособствовать примирению» — подчеркнул Никита Румянцев.

Захар Прилепин, в свою очередь, провёл для собравшихся лекцию, посвященную главным отличиям современных писателей и деятелей культуры от авторов прошлых лет, в которой подчеркнул бесценный вклад Михаила Шолохова в развитие отечественной литературы.