Тюмень, 30 мая 2022, 18:48 — REGNUM В Тюменской области заболеваемость COVID-19 снижается на протяжении последних 15 недель. Об этом сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галину Шарухо.

Коронавирус
Коронавирус
Permkrai.ru

Показатель заболеваемости за минувшую неделю составил в регионе 7,5 на 100 тыс. населения. Это в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Галина Шарухо отметила, что заболеваемость COVID-19 снижается во всех возрастных группах.

В основном тюменцы переносят COVID-19 в лёгкой форме, в тяжёлой форме — 2,5% заболевших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за минувшие сутки зафиксировано 13 выздоровевших и ни одного госпитализированного с COVID-19. Коронавирус выявили у 19 тюменцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.

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