Тюмень, 30 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Тюменской области заболеваемость COVID-19 снижается на протяжении последних 15 недель. Об этом сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галину Шарухо.

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Показатель заболеваемости за минувшую неделю составил в регионе 7,5 на 100 тыс. населения. Это в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Галина Шарухо отметила, что заболеваемость COVID-19 снижается во всех возрастных группах.

В основном тюменцы переносят COVID-19 в лёгкой форме, в тяжёлой форме — 2,5% заболевших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за минувшие сутки зафиксировано 13 выздоровевших и ни одного госпитализированного с COVID-19. Коронавирус выявили у 19 тюменцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.