Москва, 30 мая 2022, 18:47 — REGNUM Запуск российской лунной экспедиции «Луна-25» запланирован на конец сентября 2022 года, сообщил 30 мая журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Луна
Луна

По его словам, окончательно дату старта экспедиции будут определять по итогам испытаний аппарата «Луна-25».

«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25», — рассказал Рогозин.

Ранее он сообщил, что в рамках этого проекта осталось провести повторный тест допплеровского приемника.

Напомним, создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция «Луна-25» должна отправиться к Луне для отработки технологий мягкой посадки и контактных исследований южного полюса Луны.

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