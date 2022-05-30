Москва, 30 мая, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Запуск российской лунной экспедиции «Луна-25» запланирован на конец сентября 2022 года, сообщил 30 мая журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Луна

По его словам, окончательно дату старта экспедиции будут определять по итогам испытаний аппарата «Луна-25».

«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25», — рассказал Рогозин.

Ранее он сообщил, что в рамках этого проекта осталось провести повторный тест допплеровского приемника.

Напомним, создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция «Луна-25» должна отправиться к Луне для отработки технологий мягкой посадки и контактных исследований южного полюса Луны.