Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Полиция Филадельфии, США, разыскивает преступников, устроивших стрельбу во время вечеринки, в результате чего погибли два человека и еще двое были ранены, сообщает 30 мая Fox 29.

Выстрел stux

Полицейские прибыли на место преступления рано утром 30 мая и обнаружили четырех жертв, сообщает местный телеканал.

Погибшими оказались 16-летняя и 21-летняя девушки. В больницу с огнестрельными ранениями также были доставлены 14-летняя и 21-летняя девушки.

На месте преступления были найдены более сорока гильз, что заставило полицию предположить, что в стрельбе участвовало несколько человек.

Отметим, что инцидент произошел всего через неделю после массовой стрельбы в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 19 детей и двое взрослых.