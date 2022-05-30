Москва, , 18:45 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) за апрель не изменилась и по состоянию на 1 мая составила 17,7%, как и месяцем ранее. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, незначительно сократился — с 2,770 трлн в начале апреля до 2,763 трлн рублей в начале мая.

Общий объём рынка российских ценных бумаг тем временем вырос с 15,615 трлн рублей до 15,623 трлн рублей соответственно.

Напомним, доля инвестиций нерезидентов в российских ОФЗ последовательно снижалась с октября 2021 года, когда она составляла 21,6%. На начало 2021 года показатель составлял 19,9%.