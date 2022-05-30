Амстердам, , 18:38 — REGNUM Расчёты в рублях за российский газ не будет осуществлять голландский газовый трейдер Gasterra, говорится в опубликованном 30 мая заявлении компании.

Газ Gazprom.ru

Отмечается, что Газпром объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года — в ответ на решение GasTerra продолжать платить в европейской валюте. Амстердам не может себе позволить рублёвые расчёты, поскольку это стало бы нарушением введённых в отношении России санкций ЕС.

В компании также отметили, что с настоящего момента до завершения контракта с Газпромом (1 октября 2022 г.) она не получит от России порядка двух миллиардов кубометров газа. Но этот объём, отмечает Gasterra, не такой уж большой: трейдер сможет закупить у других поставщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Датская Orsted решила остаться без российского газа