Грозный, , 18:35 — REGNUM Поселок Камышеваха в Луганской Народной Республике взят под контроль российских военных и силовиков ЛНР почти на 90%. В настоящее время идет работа по зачистке населенного пункта от националистов и бандеровцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Активную роль в данном направлении играют подразделения из Чечни, отметил он.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Подразделения российских силовых структур под руководством дорогого брата, командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева , совместно с силовиками ЛНР успешно выполняют поставленные руководством страны задачи по очистке посёлка Камышеваха ЛНР от бандеровцев, нациков и шайтанов», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, бойцы намерены идти до конца и освободить Донбасс от террористов, которыми он считает неонацистов и бандеровцев. Совместно с местными силовыми структурами российские военные, в том числе чеченские подразделения уже взяли под контроль 80-90% территории Камышевахи.

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