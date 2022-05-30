Оттава, 30 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Монреаль прибыл второй чартерный авиарейс из Варшавы с украинскими беженцами на борту, сообщает 30 мая CP.

Канада

Второй из трех рейсов приземлился в международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо с 306 беженцами, которые также привезли с собой 20 животных.

Третий рейс запланирован на 2 июня и должен прибыть в Галифакс.

Напомним, что первый рейс прибыл 23 мая в канадский город Виннипег, провинция Манитоба.