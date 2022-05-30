Нью-Йорк, США, , 18:28 — REGNUM Американская поп-рок-группа Panic! At The Disco официально объявила, что их первый сингл за четыре года, Viva Las Vengeance, будет выпущен на этой неделе. Об этом стало известно из социальных сетей коллектива 30 мая.

Брендон Ури, солист Panic! At The Disco Скриншот из видеоресурса

Нынешний сольный проект Брендона Ури снова оказался в центре внимания 15 мая, когда в сети появился загадочный сайт, призывающий фанатов «заткнуться и лечь спать». Сайт намекнул, что 1 июня будет выпущена песня Viva Las Vengeance.

Однако, согласно новому тизеру, опубликованному в социальных сетях, сама песня будет не единственным, чего с нетерпением ждут поклонники Panic! At The Disco.

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