Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Петербурге 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы. Почти 700 новых автобусов выйдут на 94 маршрута в течение месяца, вместо уходящих в прошлое маршруток, в этих автобусах будут приниматься к оплате все виды проездных билетов, включая льготные, а оплата наличными уйдет в прошлое. Корреспондент ИА REGNUM узнал, что по-прежнему не устраивает петербуржцев в городском общественном транспорте.

Автобус на остановке Дарья Драй © ИА REGNUM

Конкретно 1 июня в Петербурге запускаются 20 новых маршрутов, изменяется схема движения 12 автобусов, а 32 коммерческих маршрута уступят место социальным. Но, как выясняется, для кого-то уход устаревших физически и финансово непрозрачных маршруток — уже тяжёлая утрата.

«Убрали маршрутки, и хотят нас убедить, что для нашей пользы. Автобуса приходится ждать по полчаса. Раньше можно было всегда уехать на маршрутке. Она очень выручала», — комментирует Лариса Т.

Между тем петербуржцы по-прежнему продолжают обсуждать ход внедрения новой модели транспортного обслуживания, начавшегося 1 апреля 2022 года. Несмотря на запуск новых маршрутов и изменение существующих, жители отмечают, что во многих районах не хватает общественного транспорта.

«Когда же пустят хоть какой-нибудь транспорт по Дальневосточному пр.? Ведь кроме трамвая на работу добираться не на чем. А если сломается или авария на перекрёстке, то пешком. Ладно летом, а зимой? Домов понастроили, людей заселили, а транспортная проблема так и осталась проблемой. Писали и звонили в комитет по транспорту, но проблема не решается», — подчеркнула Лана К.

То, что до объектов социальной инфраструктуры трудно добираться, в социальной сети «ВКонтакте» подтверждает и другой пользователь

«От Бассейной 1 вообще никуда не добраться. (почему не делают остановок вообще не понятно. как Богом забытый участок, дворы ужасные, площадки детские вообще кошмар хоть и новые, магазинов и аптек нет. А самое главное до детской поликлиники с ребёнком идти минут 40, остановок же нет», — написала «Мелисса».

Часто петербуржцев не устраивает состояние автобусных остановок. Пользователи также отмечают, что на остановочных пунктах некорректно работает информационная система, которая, по идее, позволяет узнать, через какое время появится необходимый автобус.

«Интересно, заработает ли в маршрутах 70, 71 система мониторинга, не работающая с марта 2020? Без неё ждать автобусов этих маршрутов вообще смысла нет, вероятность их появления по расписанию равна нулю, а реальный интервал не меньше часа», — интересуется Олег Б.

О том, что подвижной состав часто задерживается, не соблюдает расписание, также свидетельствует множество комментариев. Пользователи жалуются, что некоторые маршруты могут ходить не чаще раза в 40 минут, что приводит к скоплению людей на остановках. Другие наоборот — говорят, что транспорт ходит полупустой, а интервал движения не превышает 15 минут.

«Где вы видели переполненные автобусы? Я езжу свободно, с Петергофского шоссе 6 .40. Интервал между рейсами 12-14 минут», — утверждает Светлана Ц.

Стоит также отметить, что с 1 апреля 2022 года в Петербурге отказались от оплаты наличными средствами. Петербуржцы и гости города могут оплатить проезд с помощью банковских карт или приобрести специальные разовые билеты с QR-кодами. Однако некоторые жители всё же не могут свыкнуться с этим нововведением. К тому же сейчас на многих маршрутах уже нет кондукторов, у которыых можно было купить билет за наличные, зато есть контролёры, которые следят за тем, чтобы не было безбилетников.

Между тем сообщество «Петербург — город перемен!», иронизируя над ходом транспортной реформы, опубликовало ролик, где «человек-впихиватель» помогает горожанам проталкиваться в набитый транспорт. Если для Японии из-за плотности населения, это нормальная практика, то для Петербурга пока повод для юмора.

Заключительный этап транспортной реформы вступит в силу 15 июля. Он подразумевает, что с городских дорог исчезнут практически все маршрутки, а вместо них появятся социальные автобусы, работающие на природном газе.

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