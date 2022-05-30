Тюмень, 30 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Четверо тюменцев победили в конкурсе управленцев «Лидеры России-2022». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Конкурс «Лидеры России»

Всего в суперфинале конкурса от региона приняли участие шесть человек. Победителями стали директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы «СИБУР» Евгений Ямщиков в треке «Бизнес и промышленность», руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» Александр Мильке в треке «Бизнес и промышленность»; проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля в треке «Наука» исполняющий обязанности директора Института биологии Тюменского государственного университета Олег Трофимов в треке «Наука».

Больше всего «Лидеров России» из Москвы — 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург, где насчитывается по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область с четырьмя победителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.