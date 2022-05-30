Шеффилд, Великобритания, 30 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Американский актер Джонни Депп стал неожиданным специальным гостем на концерте гитариста Джеффа Бека в Шеффилде 29 мая, где пара исполнила песни Джона Леннона, Марвина Гэя и Джими Хендрикса. Об этом информирует портал NME.

Цитата из х/ф «Аризонская мечта». Реж. Эмир Кустурица. 1992. США Джонни Депп

Депп, который в настоящее время ожидает приговора по делу о клевете против бывшей жены Эмбер Херд, сел в самолет после того, как в пятницу, 27 мая, в суде были заслушаны заключительные аргументы, а решение ожидается в начале этой недели.

Во время исполнения трех песен Депп спокойно играл на гитаре вместе с Беком под три композиции Леннона, Гэя и Хендрикса.