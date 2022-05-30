Бухарест, 30 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. По меньшей мере 50 водителей такси были оштрафованы в столице Румынии за несоблюдение правил и норм обслуживания пассажиров. Об этом 30 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Таксист

Согласно официальной информации, эта акция осуществлялась совместно силами полиции и представителями городского департамента транспорта. Среди основных нарушений — отсутствие кассовых аппаратов, неработающая радиосвязь, плохое состояние транспортных средств и грубость таксистов.

Общая сумма взысканий составила 26 тыс. леев ($5,7 тыс.). Как утверждают организаторы мероприятия, подобные проверки в Бухаресте будут проводиться регулярно.