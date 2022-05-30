30 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 19:20 — REGNUM Пятая, двадцать вторая и третья школы в центре Донецка попали под обстрел украинской артиллерии, погибли пять человек, ранено — 16.

Этот понедельник должен был быть совершенно обычным, просто еще один солнечный рабочий день. Учителя вели занятия удаленно, в столовых готовились бесплатные обеды, которые родители забирают домой детям, на территории школ шла уборка, косили траву.

Школа № 22 города Донецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Здание школы № 22 после обстрела Никита Третьяков © ИА REGNUM

Здание школы № 22 после обстрела Никита Третьяков © ИА REGNUM

Здание школы № 22 после обстрела Никита Третьяков © ИА REGNUM

Здание школы № 22 после обстрела Никита Третьяков © ИА REGNUM

В 10:32 утра безмятежность обернулась ужасом. Воздух наполнился мельчайшими осколками стекла, стены начали рушиться, двери вместе с наличниками залетали по классам. Осколки снарядов убивают и калечат на месте, им нет дела до романтики весеннего школьного дня. Пять жизней оборвались, жизни еще десятков — детей, родных, близких — изменились, исказились навсегда.

Лицей № 5 города Донецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Внутренний двор лицея № 5 Никита Третьяков © ИА REGNUM

Осколки снаряда Никита Третьяков © ИА REGNUM

Столовая, еще наполненная запахом еды, а значит, как будто бы жизни, в миг обезлюдела без своей хозяйки, осиротела. Уцелевшие учителя сгрудились в коридоре, подальше от окон, и в страхе приседали от слишком громко хлопнувшей двери. Подстригавший газон мужчина, которого ранило на крыльце, зашел в школу и аккуратно положил косилку на пол холла, как-будто не замечая собственного кровотечения, желая сохранить крупицу порядка в обернувшемся хаосом мире. Женщина, шедшая мимо школы по своим делам, упала и больше никогда не встанет.

Лицей № 5 города Донецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Коридор лицея № 5 города Донецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Столовая Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Лицей № 5 города Донецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Каждый упавший на школу снаряд разбился десятком человеческих трагедий. И у каждой из них есть причина, есть та команда «огонь» и та недрогнувшая рука, которая послала эти снаряды, есть тот офицер, что дал команду, и тот расчет, что навел орудие и дал залп. Здесь нет случайных жертв войны, есть жертвы убийства и их заочные убийцы.

След от упавшего снаряда Никита Третьяков © ИА REGNUM