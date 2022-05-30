Элиста, 30 мая, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Элисте с признаками отравления угарным газом в больницу доставлены семь человек, проживающие в 4-м микрорайоне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 мая.

Teplohot63.ru Газовая колонка

Сообщение об инциденте в экстренные службы поступило в 15:55 мск. Трое взрослых и четверо детей были госпитализированы в лечебные учреждения Элисты. На место случившегося были отправлены оперативные службы.

«По прибытию сотрудниками «Калмгаза» установлено, что в результате неисправности газовой колонки произошла утечка угарного газа, которым отравились пострадавшие», — уточнили в ведомстве.

Проводится проверка.