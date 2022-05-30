Париж, 30 мая, 2022, 18:11 — ИА Регнум. О том, что в Донбассе погиб журналист из Франции, написал 30 мая французский президент Эммануэль Макрон в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отметив, что разделяет «боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклер-Имоффа», который находился в зоне боевых действий на Украине как представитель СМИ, глава Франции выразил поддержку тем, кто выполняет «информационную миссию в условиях военных действий».

Напомним, французский телеканал BFM распространил информацию о гибели своего журналиста-телеоператора на территории ЛНР. Отмечалось, что журналист погиб от разрыва снаряда.

Также о гибели журналиста сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.