Москва, 31 мая 2022, 08:00 — REGNUM В Госдуме со следующей недели отменяются введенные в пандемию коронавируса ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы можем принять такое решение, потому что за полгода нет депутатов, заболевших коронавирусом. А среди сотрудников аппарата Государственной думы — их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2,5 тыс. человек — заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне — шесть-восемь человек и не превышает эту цифру», — отметил Володин.
Ранее были сняты ограничения на проход в здания Государственной думы для помощников депутатов. Кроме того, возобновилось прохождение учебной практики в аппарате Госдумы, в аппаратах комитетов, комиссий и фракций.
Также в Госдуме с 9 марта 2022 года снова заработали буфеты и столовая.
На фоне волны «Омикрона» в Госдуме с 31 января 2022 столовые и буфеты были закрыты.
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