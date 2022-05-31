Москва, 31 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Госдуме со следующей недели отменяются введенные в пандемию коронавируса ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы можем принять такое решение, потому что за полгода нет депутатов, заболевших коронавирусом. А среди сотрудников аппарата Государственной думы — их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2,5 тыс. человек — заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне — шесть-восемь человек и не превышает эту цифру», — отметил Володин.

Ранее были сняты ограничения на проход в здания Государственной думы для помощников депутатов. Кроме того, возобновилось прохождение учебной практики в аппарате Госдумы, в аппаратах комитетов, комиссий и фракций.

Также в Госдуме с 9 марта 2022 года снова заработали буфеты и столовая.

На фоне волны «Омикрона» в Госдуме с 31 января 2022 столовые и буфеты были закрыты.