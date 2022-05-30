Москва, , 18:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару по поводу трагических последствий ливней и наводнений в Бразилии.

Владимир Путин Kremlin.ru

Соответствующее послание главы государства опубликовано 30 мая на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — указано в тектсте послания Путина.

Напомним, в Бразилии несколько десятков человек погибли в результате ливней и последовавших за ними наводнений.

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