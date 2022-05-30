Воронеж, 30 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Семья бывшего заместителя начальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина направила апелляционную жалобу на ранее вынесенное решение суда о конфискации 22 квартир. Информация об этом размещена на сайте Советского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск прокурора региона к бывшему замначальника управления ГИБДД о взыскании с него неподтвержденного законными доходами имущества на сумму более 50 млн рублей ранее удовлетворил суд Советского района Воронежа.

Как сообщало ИА, в начале 2020 года воронежская прокуратура обнаружила у теперь уже бывшего замначальника УГИБДД Игоря Качкина более 30 объектов недвижимости. Доходы на приобретение девяти объектов семья сумела доказать, а вот появление 22 квартир объяснить не удалось. В частности, за период с 2008 по 2018 год родители теперь уже бывшего гаишника получили доход в 22 млн рублей, при этом с 2013 по 2018 год они приобрели имущества на 56 млн рублей. Доход самого бывшего сотрудника полиции и его супруги в 2009–2018 годах составил 6 млн рублей.

Качкин был уволен из органов внутренних дел в августе 2021 года. В настоящее время он является фигурантом трёх уголовных дел.