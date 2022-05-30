Москва, , 17:59 — REGNUM Российская IT-компания «Яндекс» намерена перевезти в Сербию около 300 своих сотрудников. Об этом сообщает сербское издание Danas.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, компания уже ищет помещение для своих работников. Также издание отмечает, что об этом сообщили сербские юристы в ходе онлайн-встречи «Российские санкции: влияние на компании в Юго-Восточной Европе».

«Мы ожидаем, что здесь начнут бизнес больше крупных российских компаний, таких как «Яндекс», которая намерена переместить 300 сотрудников», — цитирует слова юристов сербское СМИ.

В самом «Яндексе» комментировать эту информацию отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи «Яндекс. Такси» заподозрили сервис в манипуляции с комиссией по социальному тарифу «Помощь детям».

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