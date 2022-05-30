Москва, 30 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Российская IT-компания «Яндекс» намерена перевезти в Сербию около 300 своих сотрудников. Об этом сообщает сербское издание Danas.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

По информации СМИ, компания уже ищет помещение для своих работников. Также издание отмечает, что об этом сообщили сербские юристы в ходе онлайн-встречи «Российские санкции: влияние на компании в Юго-Восточной Европе».

«Мы ожидаем, что здесь начнут бизнес больше крупных российских компаний, таких как «Яндекс», которая намерена переместить 300 сотрудников», — цитирует слова юристов сербское СМИ.

В самом «Яндексе» комментировать эту информацию отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи «Яндекс. Такси» заподозрили сервис в манипуляции с комиссией по социальному тарифу «Помощь детям».