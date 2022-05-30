Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Из петербургского международного аэропорта «Пулково» авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы во Владивосток, сообщили 30 мая в пресс-службе воздушной гавани.

Боинг-777 «Аэрофлот» Fedor Leukhin

«С 1 июня перевозчик начнет выполнять рейсы два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777, вместимостью 402 кресла», — говорится в сообщении.

Вылет из «Пулково» запланирован по средам и воскресеньям, обратные рейсы из Владивостока — по четвергам и понедельникам. Вылет из Санкт-Петербурга — в 17:15, прилет во Владивосток — в 08:50 следующего дня. Обратный вылет из Владивостока, согласно расписанию — в 11:45, прилет в Северную столицу — в 13:25. Время для каждого аэропорта указано местное.

«На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения», — заметили в «Пулково».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Петербурга со 2 июня можно будет улететь в Новосибирск, Екатеринбург и Волгоград.

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