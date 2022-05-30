Бухарест, 30 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило выделение нескольким населенным пунктам страны дополнительных средств на закупку и использование природного газа. Об этом 30 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства предоставляются из государственного бюджета и распределяются равномерно среди наиболее нуждающихся дотационных регионов (уездов и коммун).

По словам министра развития и инфраструктуры Румынии Аттилы Чеке, на данный момент официальный Бухарест гарантирует выплату в общей сложности 10 млн леев ($2,18 млн).

Аттила Чеке «Эти деньги будут направлены на обеспечение непрерывности коммунального теплоснабжения в централизованной системе обеспечения населения».

Всего в рамках указанной госпрограммы до конца текущего года практически во все румынские регионы поступит 400 млн леев ($87 млн).