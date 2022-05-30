Анкара, , 17:51 — REGNUM Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает 30 канцелярия турецкого президента.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что обсуждались турецко-российские отношения и спецоперация России по денацификации Украины и Эрдоган предложил организовать переговоры с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле.

«Обсуждались региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения. Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путем скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной. Президент Эрдоган предложил провести встречу с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле и сыграть роль в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся в принципе», — указано в сообщении канцелярии президента Турции.

Кроме того, Эрдоган сообщил Путину о том, что «в Сирии продолжаются нападения курдских отрядов на военных Турции и сирийское гражданское население.

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