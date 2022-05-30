Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Петербургские IT-компании за ближайшие три-шесть месяцев освободят от 128 тыс. кв. метров занимаемых ими офисов, сообщили 30 мая в пресс-службе консалтинговой компании IPG. Estate. Как отметили аналитики компании, в 2022 году IT-компании стали основным сектором, который высвобождает офисные площади.

Офис

«Зарубежные арендаторы, в основном из IT-сегмента, параллельно с процессом релокации своего бизнеса и сотрудников начинают процесс выхода из договоров аренды», — пояснила партнер, руководитель офисной группы IPG. Estate Вероника Чаканова.

Эксперты ожидают, что в ближайшие три-шесть месяцев освободится 128 тыс. кв. м офисных помещений от покидающих рынок компаний. В основном на рынок выйдут помещения в бизнес-центрах класса В+ площадью от 3 тысяч до 15 тысяч кв. м. с качественной отделкой и мебелью.

В компании отметили, что на конец мая доля вакантных площадей на рынке качественной офисной недвижимости Петербурга составляет 9,2%, всего свободно 420 тыс. кв. метров (в классе А — 8,7%, в классе В+/В — 9,8%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге на фоне санкционного давления на Россию, цены на аренду офисных помещений в Санкт-Петербурге и Москве начали снижаться.

Кроме того, после того как зарубежные компании покинут рынок Петербурга, ожидается, что освободится до 50% торговых площадей.