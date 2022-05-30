Москва, 30 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Проблемы российского бизнеса могут быть решены при помощи введения адекватных налогов и максимально льготных кредитных ресурсов. Об этом заявили участники ежегодной конференции института уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В рамках мероприятия замруководителя ФНС России Дмитрий Сатин отметил, что в плане отсрочек и льгот по налогам был принят целый пакет мер, который по своим параметрам значительно превосходит меры поддержки на фоне пандемии коронавируса. По его словам, общая сумма, которая благодаря преференциям останется в экономике составляет порядка 1,7 трлн рублей.

При этом директор департамента налоговой политики министерства финансов России Данил Волков высказал мнение, что налоговая нагрузка на российских предпринимателей является вполне сопоставимой с той, которую несёт бизнес других стран. Также он подчеркнул, что в стране появилось много режимов для стимулирования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.