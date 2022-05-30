Брюссель, 30 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Согласия по шестому пакету антироссийских санкций пока не получается достичь странами ЕС, но обсуждение продолжается, заявил 30 мая германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

Прилетев на саммит ЕС, глава германского правительства отметил, что переговоры по шестому пакету идут, есть «воля к достижению согласия», хотя его и не удалось пока добиться.

Он выразил надежду на то, что «рано или поздно» европейцы договорятся. Также Шольц считает, что у разных стран ЕС разная степень «зависимости от российских энергоресурсов».

Указав на то, что сила ЕС в том, что «проблемы решаются сообща», Шольц сказал: «Уверен, что сегодня и завтра мы будем продолжать дискуссии во имя приемлемого решения».

Напомним, шестой пакет антироссийских санкций, если бы ЕС его принял, вводил бы запрет на покупку российских нефтепродуктов и нефти. Не все страны Евросоюза согласны на такие «антироссийские» меры.