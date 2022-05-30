Шольц заявил, что члены ЕС хотят договориться по санкциям, но пока не могут
Брюссель, 30 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Согласия по шестому пакету антироссийских санкций пока не получается достичь странами ЕС, но обсуждение продолжается, заявил 30 мая германский федеральный канцлер Олаф Шольц.
Прилетев на саммит ЕС, глава германского правительства отметил, что переговоры по шестому пакету идут, есть «воля к достижению согласия», хотя его и не удалось пока добиться.
Он выразил надежду на то, что «рано или поздно» европейцы договорятся. Также Шольц считает, что у разных стран ЕС разная степень «зависимости от российских энергоресурсов».
Указав на то, что сила ЕС в том, что «проблемы решаются сообща», Шольц сказал: «Уверен, что сегодня и завтра мы будем продолжать дискуссии во имя приемлемого решения».
Напомним, шестой пакет антироссийских санкций, если бы ЕС его принял, вводил бы запрет на покупку российских нефтепродуктов и нефти. Не все страны Евросоюза согласны на такие «антироссийские» меры.