Самара, 30 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. 30 мая самарские «Крылья Советов» объявили о выкупе 24-летнего российского центрального защитника Илью Гапонова у московского «Спартака» за 281 тысячу евро. Об этом также сообщил интернет-портал transfermarkt.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

В прошедшем сезоне Илья Гапонов, выступая за «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей во встрече с подмосковными «Химками».

Илья Гапонов выступал за «Спартак» с 16 июля 2018 года после перехода из «Строгино» за 50 тысяч евро. На данный момент рыночная стоимость защитника составляет 500 тысяч евро.