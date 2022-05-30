Тюмень, 30 мая 2022, 17:33 — REGNUM В Тюменскую область надвигаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным Обь-Иртышского УГМС в Тюменской области в период со 2 по 4 июня 2022 года местами ожидаются заморозки, температура — 0…-5 градусов.
В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. В ведомстве советуют садоводам укрыть посевы полимерной плёнкой или нетканым материалом.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 2 по 5 июня в соседней Омской области также ожидаются заморозки.
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