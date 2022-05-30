Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Вашингтон не намерены передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России. Об этом заявил 30 мая президент США Джо Байден, передаёт Reuters.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление глава Белого дома сделал после того, как его администрации объявила о готовности отправить Киеву современные ракетные системы дальнего действия для борьбы с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация США приняла решение передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Предположительно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность поражения которой составляет от 70 до 500 км в зависимости от применяемых снарядов. Подобные установки могут запускать управляемые ракеты, полет которых корректируется с помощью спутников.

По информации источников, Белый дом собирается включить поставку M31 GMLRS в новый пакет военной помощи Украине, о котором должно быть объявлено в ближайшее время.

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