Москва, 30 мая, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко опасается мести со стороны действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом 30 мая сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политологБогдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Допускаю, что сейчас, обладая сверхполномочиями в рамках военного и чрезвычайного положения, Зеленский может отомстить своему политическому сопернику — Петру Порошенко. Заодно и полностью нивелировать его политическое влияние и весь пиар, который Порошенко пытался выстраивать на фоне спецоперации ВС РФ», — заявил эксперт.

По словам политолога, выезд после двух неудачных попыток и просьб «выпустить» выглядит очень унизительно и очень сильно вредит имиджу вальяжного, самоуверенного и опытного политика, каким всегда стремился выглядеть Петр Порошенко.

Напомним, что 30 мая с третьей попытки пересечь украинско-польскую границу Петр Порошенко покинул территорию Украины.