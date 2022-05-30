Белград, , 20:29 — REGNUM В существовании Сербии как нейтральной страны должны быть заинтересованы и Запад, и Россия. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил о том, что для Сербии нет третьего пути и что ее будущее однозначно в союзе с Западом.

«Но, к сожалению, Запад этого не позволяет Сербии — он ей предлагает безоговорочную капитуляцию и оккупацию», — рассказал эксперт.

Гайич напомнил, что во время агрессии НАТО против СР Югославии в 1999 году в качестве альтернативы зависимости от Запада, в Сербии обсуждалась возможность присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.

«К сожалению, подобную идею сложно было бы реанимировать в настоящее время. Сегодня, когда НАТО и Россия фактически находятся в состоянии конфликта, между Сербией с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой стоит несколько стран Североатлантического альянса», — отметил политолог.

В данной ситуации радует только позиция Венгрии, которая не соглашается участвовать в антироссийской кампании в ущерб собственным интересам, полагает Гайич.

«Сербия вместе с Венгрией, может быть, сможет сохранить какую-то почву для нейтралитета в Европе. Единственная проблема в том, что сербские власти находятся под ужасным грузом многочисленных афер, которым Запад их шантажирует. Запад привел Сербскую прогрессивную партию к власти для того, чтобы её представители соответствующим способом решили косовский вопрос, чтобы упразднили автономию Республики Сербской — одним словом, чтобы предать сербские национальные интересы. В обмен на это Запад смотрел сквозь пальцы на их разные аферы, а, может быть, даже и помогал организовать некоторые из них. Так как сербские власти контролируют судебную власть, ни одна из этих афер не заканчивается в суде», — отметил Гайич.

Но, тем не менее, даже если бы высшие руководящие должности в Сербии занимали люди, которые не замешаны в каких бы то не было компрометирующих действиях, это не значит, что страна могла бы избежать западных ультиматумов, продолжил политолог.

Стеван Гайич На самом деле Сербия сквозь историю постоянно сталкивается с одной и той же проблемой. В 1914 году Австро-Венгрия поставила ей ультиматум, который невозможно было выполнить. В 1941 году фашистская Германия фактически заставила правительство Югославии присоединиться к Тройственному пакту, из-за чего и произошел переворот 27 марта и последующее нападение Гитлера. И теперь, когда мир стоит на пороге больших перемен, Запад опять требует от Сербии самоупраздниться, вернее, отказаться от собственного суверенитета.

По мнению эксперта, в такой ситуации единственная гарантия сохранения нейтральности Сербии, даже в таком «урезанном» виде, в котором она сегодня существует, это союз с Россией и, с недавних пор, Китаем.

«Для Сербии, даже если у нее есть нейтральный статус, естественно поддерживать союзнические отношения с Россией. Тем не менее, пока рано говорить о каком-то политическом союзе. Прежде всего нам нужны надежные военные договоренности. Это не нужно называть союзом, но по сути эти договоренности должны гарантировать нам возможность получать средства, которыми мы могли бы себя защитить», — отметил политолог.

По словам Гайича, для того, чтобы сохранить нейтралитет, Сербия должна обладать такими средствами, которые сделали бы нападение на нее слишком дорогой затеей.

«В 1999 году, когда на СР Югославию напало НАТО, эта военная акция дорого обошлась альянсу. Всю программу создания «невидимых самолетов» в США уничтожило государство с устаревшей ПВО советского образца. Это произошло в момент, когда в медийном пространстве американское оружие считалось всемогущим», — сказал эксперт.

Теперь благодаря развитию отношений с Россией, и, во вторую очередь, с Китаем, Сербия должна добиваться того, чтобы для США возможность повторной агрессии не казалась выгодным мероприятием.

«Именно это и стоит за всей историей о евроатлантической интеграции и словами о том, что Сербии там место. НАТО требует от нас отказаться от своего нейтралитета, а возможность повторного нападения висит в воздухе как одно из последствий отказа», — пояснил Гайич.

С другой стороны, добавил эксперт, если бы в перспективе появились условия для того, чтобы Сербия могла создать союз с Россией, это должно было бы гарантировать ей доминирующее положение на Балканах.

«Тогда Сербия реально была бы заинтересована войти в такой союз с Россией», — подытожил Стеван Гайич.