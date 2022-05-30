Пловдив, Болгария, , 17:27 — REGNUM В районе населенного пункта Карлово в Пловдивской области на юге Болгарии задержан грузовой микроавтобус, в салоне которого находилось 32 иностранца, нелегально пересекшие турецко-болгарскую границу. Об этом 30 мая сообщает БТВ.

Мигрант

По предварительным данным, нелегалов перевозил на личном транспорте гражданин Болгарии. При этом он не смог пояснить цель своего передвижения и пункт назначения рейса.

Согласно официальной информации, все указанные иммигранты являются мужчинами в возрасте от 20 до 50 лет. Их гражданство уточняется.

Сейчас задержанные иностранцы доставлены в пункт временного пребывания беженцев. Ведется следствие.

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