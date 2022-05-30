Москва, , 17:25 — REGNUM Банк России установил на вторник, 31 мая, официальный курс доллара на уровне 63,098 рубля, курс евро — на уровне 64,717 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, курс доллара понижен на 3 рубля 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем, курс евро снижен на 4 рубля 72 копейки.

На Московской бирже курс рубля начал неделю резким укреплением. На текущий момент доллар торгуется на уровне 62,36 рубля, что на 4 рубля 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подешевел на 5 рублей 53 копейки — до 64,16 рубля.