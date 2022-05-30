Кострома, , 20:57 — REGNUM В первом квартале 2022 года у жителей Костромской области значительно выросли расходы на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает Костромастат.

Структура расходов Костромастат

В январе–марте текущего года среднестатистический горожанин тратил на эти цели порядка 98,2% всех доходов. Для сравнения, в прошлом году эти расходы в структуре бюджета занимали порядка 91%. Оплата обязательных платежей и взносов осталась примерно на том же уровне — 13,3%, сбережения населения уменьшились на 11,5% (4,7% за первый квартал 2021 года).

В среднем денежные доходы одного жителя Костромской области за этот период составили 26 тысяч 27 рублей, увеличившись на 8,8% по сравнению со схожим периодом прошлого года. Номинальная зарплата работников организаций региона в январе–марте 2022 года составила 36 тысяч 368 рублей, что на 11,3% больше, чем в 2021 году. Реальная заработная плата с учётом фактический покупательной способности за март уменьшилась на 1,3%.

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